Depuis cinq années, une poignée de passionnés et fidèles se retrouve pour un exercice particulier : une dictée en occitan, organisée à Périgueux en Dordogne. Une bonne façon de perpétuer la tradition et faire vivre cette langue, véritable mélange de langues latines.

Périgueux, France

C'est une vraie promotion pour la langue Occitane ! Depuis 5 ans, ils sont une poignée de passionnés à se retrouver pour une dictée en Occitan au centre départemental de la communication à Périgueux. Un bon moyen de perpétrer une tradition, ancrée depuis toujours dans les racines du Périgord. "Je parle depuis toujours, je perpétue la tradition" confie Monique, 75 ans. Comme elle, ils sont plusieurs écrivains à présenter leurs ouvrages à Périgueux ce samedi. "J'ai écrit des romans d'aventures, des nouvelles" détaille Jean, 15 romans à son actif "Cette langue est un mélange de Français, de Catalan, de Portugais, elle offre une grande liberté". En effet, l'Occitan reste en une langue libre, "pas du tout corsetée" et qui ne dispose pas d'académie ou d'instance de contrôle.

Des ateliers de cours organisés chaque semaine en Dordogne

En Dordogne, 42 ateliers de cours et de pratique sont organisés chaque semaine. Mais les locuteurs sont de plus en plus rares. "Pourtant, il suffit de prononcer quelques mots dans la rue, pour que ça interpelle et pour que tout le monde se retourne" détaille Sébastien Girard, l'un des meilleurs spécialistes de l'Occitan en Dordogne. Selon la dernière enquête, publiée en 2008, 75% de la population du département parle et comprend l'Occitan.