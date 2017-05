Dordogne : ils vont lire la Bible 24 heures sur 24 pendant trois jours et trois nuits

La 10e édition des Voix de la Bible a commencé ce mardi soir à Périgueux. Le principe est simple: une lecture du livre sacré 24h sur 24 jusqu'à vendredi 12 mai par des Chrétiens catholiques, orthodoxes, adventistes ou encore protestants

Ils vont lire la Bible, 24 heures sur 24 jusqu'à vendredi. 120 Chrétiens, catholiques, orthodoxes protestants ou encore anglicans se relayent depuis mardi soir pour lire des chapitres du livre saint dans la cathédrale de Périgueux.

C'est la dixième année consécutive que l'événement est organisé et cette année, le thème c'est la "Fraternité dans la Bible".

Trois jours trois nuits, pour lire l'essentiel de l'ouvrage sacré. Pour l'occasion la cathédrale restera ouverte au public, même la nuit. Nouveauté cette année: les lecteurs liront sur le parvis du monument pendant deux heures chaque jour.

Le principe est simple: chaque Chrétien lit pendant un quart d'heure, puis passe le relais à un Chrétien d'une autre croyance (orthodoxe, protestant...). La lecture se fait donc aussi de nuit.

"C'est vrai que dans ce cas-là, on lit un peu pour soit, mais dans une ambiance de repos et de paix assez extraordinaire" dit un catholique qui lira dans la nuit de mercredi à jeudi

"C'est enrichissant, et c'est important de pouvoir l'annoncer publiquement. La Bible, c'est le point commun de tous, c'est le point commun des Eglises, on donne un message fort. Même s'il y a des différences on tente d'avancer sur les points qui nous rendent plus forts ensemble" explique Myriam, une membre de l'Eglise évangélique de Périgueux. Cette année, des lectures en hébreu ont été organisées, mais aussi en anglais, par des Anglicans du Périgord.