Dordogne : immense déception pour Belvès qui s'incline à la dernière seconde en demi-finale de Fédérale 3

Bon-Encontre, France

Les rugbymen de Belvès en Périgord noir ont eu droit à une vraie douche froide ce dimanche après-midi. Ils ont perdu en demi-finale de Fédérale 3 face à Auch à cause d'un essai encaissé à la dernière seconde du temps additionnel. Score final 27-22.

La rencontre se jouait à Bon Encontre en Lot-et-Garonne, sous un franc ciel bleu.

Belvès menait pourtant 6 à 3 à la mi-temps. Mais les deux équipes se sont accrochées pendant toute la rencontre. Avec un véritable chassé croisé. A trois minutes de la fin, Belvès était mené 20 à 19 mais était repassé devant à 22-20 grâce à une pénalité.

Avant donc ce dernier essai cruel encaissé face aux joueurs du Gers.

Plus d'infos à venir.

"Auch est une belle équipe. On a un doute sur le dernier essai. Mais globalement, on n'a pas de regrets, on retiendra la belle saison. Et puis on une belle réserve de jeunes joueurs pour l'an prochain en Fédérale 2" explique Jean Michel Mouillac le coach de Belvès