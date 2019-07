Dordogne : Janique Ardouin, 20 ans a été élue Miss Périgord 2019

À la salle des fêtes de Saint-Cyprien, près du Bugue, un bus entier est venu la soutenir ce samedi 13 juillet. Pari gagnant : Janique Ardouin a été élue, par le public et le jury, Miss Périgord 2019. La jeune femme de 20 ans est originaire de Château-l'Évêque où elle est remplaçante agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem).

Le bus de 50 places est arrivé complet en début de soirée à Saint-Cyprien. À l'intérieur, les amis, les collègues et la famille de Janique Ardouin. C'est sa mère qui avait loué le bus : "on joue le jeu, on la soutient à fond !", sourit Monique Ardouin. Un voyage plutôt particulier pour le chauffeur du bus, qui n'avait encore jamais eu ce genre de réservation.

Son père, lui aussi est "à fond derrière (sa) fille". Plus tard dans la soirée, il ne se remet toujours pas de l'annonce : "si vous saviez comme je suis fière d'elle", dit-il les larmes aux yeux. Fiers également, ses collègues ne doutaient pas une seconde de la victoire de la jeune femme : "elle va devenir Miss France !", prédit Lydia, l'une de ses collègues de travail. Il faudra d'abord passer par Miss Aquitaine, le 14 septembre prochain à Bergerac. Sa famille a déjà prévu de réserver "quelques bus".