"Je serai du côté bergeracois" dit Jean-Pierre Papin, avant le match Bergerac-Niort

Par Antoine Balandra, France Bleu Périgord et France Bleu Poitou

Jean-Pierre Papin, ancien ballon d'or 1991 et actuel président de la commission Coupe de France à la fédération française de football donnera le coup d'envoi fictif du 32e de finale entre Bergerac (N2) et Niort (Ligue 2) ce samedi. Et il l'avoue : son cœur balance un peu plus pour Bergerac