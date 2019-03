Dordogne : "Je suis restée bouche bée face à un tel public" dit une joueuse de l'équipe de France de handball

Et voilà, c'est déjà terminé. La Golden League féminine de handball s'est achevée ce dimanche soir au Palio de Boulazac dans une vraiment très grosse ambiance et devant plus de 3700 spectateurs.

Avec le match phare de cette étape périgourdine, France/ Norvège. L'équipe de France voulait se relancer après sa défaite de samedi face au Danemark (25 à 22). Et elle l'a fait, malgré une nouvelle défaite 24 à 22.

La France a eu bien du mal à creuser l'écart face à la Norvège, mais a réalisé un match sérieux © Radio France - Antoine Balandra

Cette fois, les bleues ont été appliquées, et ont longtemps dominé la Norvège avant de craquer en fin de match (12-11 pour la France à la mi-temps). Les Bleues voulaient relever la tête après un match très décevant face au Danemark.

C'est chose faite estime Blandine Dancette, ailière de l'équipe de France :

"Samedi on était déçues par notre défaite face au Danemark, aujourd'hui on avait à cœur de mieux jouer, et on a mis un peu plus d'agressivité en défense, on a fait tourner le ballon, on a tenu la Norvège, on perd, mais on a montré nu autre visage ce dimanche soir" dit Blandine Dancette

L'attaque française face à la Norvège © Radio France - Antoine Balandra

"Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter" a confirmé Estelle Nze Minko, la demi-centre des bleues. "C'est une Golden League, on voulait gagner, mais on a mieux joué que samedi, on intègre des jeunes, on a bien travaillé, on a perdu face à une équipe qui s'est réveillée à la fin, il ne faut pas s'alarmer" estime-t-elle

La gardienne de but française Roxanne Frank a réalisé 6 arrêts sur 18 tirs ! © Radio France - Antoine Balandra

Une ferveur exceptionnelle

Tout cela dans un Palio qui a fait preuve d'une ferveur incroyable. Le conseil départemental s'est d'ailleurs dit ravi de ce week-end sport.Et il n'est pas le seul.

Gros frisson au Palio pendant la Marseillaise pr l'équipe de France de #Handball féminine avant le match France Norvège en #GoldenLeague en #Dordogne#FBsportpic.twitter.com/02JXk1STPE — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 24, 2019

Le président de la fédération française de handball a salué la qualité du public. A l'image de la gardienne des bleues, Roxanne Frank (Besançon)

Et le tifo pr les bleues !!!!! C'est parti pr France Norvège ! #GoldenLeaguepic.twitter.com/0b8agXqhjw — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 24, 2019

"C'était énorme. Il y a des moments où je m'autorisais à regarder un peu. C'est tellement énorme que tu reste là un peu bouche bée. Tu te sens petit. Tu as plein de monde qui nous encourage, qui sont derrière nous en bleu blanc rouge, c'est porteur" dit-elle

"On a ressenti un engouement énorme, la Marseillaise était juste magnifique. On était déjà venu jouer à Boulazac, on a un accueil génial ici, donc on aime venir ici avec un tel soutien. On a pris plaisir à jouer. Désolé de ne pas avoir gagné ici, mais j'espère que vous avez pris plaisir sur cette Golden League" sourit Blandine Dancette, l'ailière des bleues.

La meilleure joueuse du monde norvégienne Stine Oftedal face à la France © Radio France - Antoine Balandra

A noter qu'en marge de cette Golden League au Palio, Jacques Auzou le maire de Boulazac a annoncé la tenue des championnats de France de badminton au Palio en 2021.