Dordogne : l'aéroport de Bergerac propose des navettes en bus pour rejoindre le festival Garorock

Bergerac, France

En partenariat avec le festival Garorock de Marmande dans le Lot-et-Garonne, l'aéroport de Bergerac Roumanières met en place des navettes. Il vous propose un aller-retour en bus pour 2 euros 50. Le paiement se fait sur place mais le nombre de places est limité.

Départ le 27 juin à 15h45

Retour le 1er juillet à 8h45 et à 11 heures.

Au programme cette année, la chanteuse belge Angèle, les rappeurs toulousains Bigflo et Oli, Ben Harper, Macklemore, les chanteuses Christine and the Queens et Aya Nakamura ou encore Clara Luciani. Ils seront sur scène entre le jeudi 27 juin et le dimanche 30 juin.