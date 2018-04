Marsac-sur-l'Isle, Dordogne, France

Mais si la Socra réalise une copie de ce symbole de la période de l'aurignacien, c'est pour une expérience extraordinaire. L'artiste performer Abraham Poincheval va se glisser dans la statue de bois pour y passer une semaine, sans bouger. La statue sera installée devant le musée de l'aurignacien à Aurignac en Haute-Garonne. Répondant à une commande publique avec l'équipe Pièces Montrées, il a choisi de se couler dans cette statue de bois.

Ce n'est pas la première fois qu'il investit un lieu, un site, un objet surprenant.

Il a ainsi vécu deux semaines dans la peau d'un ours naturalisé au musée de la chasse à Paris, en 2017, il s'est fait enfermer dans une pierre neuf jours, avant de passer trois semaines à couver des œufs au palais de TOKYO à PARIS. Aujourd'hui il va donc investir cette statue en bois réalisée dans les locaux de la Socra. Pour Patrick Palem, le responsable de l'entreprise de Marsac, qui rénove en ce moment des statues de la chapelle royale de Versailles, cette incursion dans l'art contemporain n'est pas une nouveauté. La Socra a déjà fait le grand écart dans le temps." On a déja travaillé pour des familles comme Chagall, Richard Serra. On est une courroie de transmission, on est dans la continuité. " Patrick Palem

Ce mercredi, Abraham Poincheval est venu tester la maquette en polystyrène. Après quelques ajustements, la statue sera fabriquée en bois . Elle sera installée dans la clairière , devant le musée. Le deux juin, Abraham Poincheval va y entrer pour y passer une semaine.Toutes les vivres sont à l'intérieur de la statue dont il ne bougera pas. S'il a choisi cette représentation de l'homme-lion ce n'est pas par hasard:

L'artiste Abraham Poincheval et la maquette de la statue de l'homme-lion © Radio France - valérie Déjean

_" les seules representations humaines à l'époque sont toujours des représentations humaines enchassées dans l'animal "_Abraham Poincheval

Comme chaque fois, cette performance devrait susciter quelques réactions du public

Les personnes peuvent se projeter facilement . Elles se disent :" _" Oh la la! Il s'enferme là dedans mais comment il fait moi je ne pourrais pas!"_Pour lui cette performance est aussi synonyme de nouveau voyage "dans une durée qui n'est plus la nôtre, dans une époque qui n'existe plus." Il va entamer ce nouveau voyage le deux juin pour une durée d'une semaine. Lorsqu'il aura quitté la statue de l'homme-lion, le public pourra à son tour tenter l'expérience . Mais les curieux n'y resteront pas aussi longtemps.