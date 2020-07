Dordogne : l'église de Saint-Paul-Lizonne a besoin de vos votes pour le prix Trévise

L'église périgourdine fait partie des six sites en lice pour le prix Trévise 2020 décerné par la fondation pour la sauvegarde de l'art français. Le prix est décerné au site qui a été le mieux restauré en respectant les règles architecturales. Il faut voter en ligne avant le 31 août

La restauration de l'église de Saint-Paul-Lizonne dans le Périgord Vert, à la limite avec la Charente, a été remarquée par la fondation pour la sauvegarde de l'Art français pour sa qualité. Elle a été retenue avec celles de cinq autres sites en France pour le prix Trévise 2020. Ce prix créé en 2017 récompense une restauration architecturale exemplaire.

Fin des votes le 31 août prochain

Les internautes choisissent le lauréat grâce à un vote sur internet. Il faut voter en cliquant ici pour choisir la restauration la mieux réussie. Le vote ouvert depuis le 17 juin dernier, se termine le 31 août prochain. A ce jour, le jeudi 23 juillet, la restauration de l'église de Saint-Paul-Lizonne arrive en 5e position avec environ 10% des votes. Plus de 300 voix le sépare du premier, la restauration de la chapelle Notre-Dame-de-Béneauville à Chicheboville dans le Calvados.

Un tableau de 188m2 au plafond de l'église de Saint-Paul-Lizonne

La couverture de l'église de Saint-Paul-Lizonne a été restaurée en 2018 pour conserver le plafond du XVIIe siècle restauré quant à lui en 2017. Ce plafond représente le ravissement de Saint-Paul accueilli au ciel par la trinité et par la cour céleste. C'est un tableau de 188m2 de peinture polychrome sur lambris. Pour voir le changement AVANT/APRES restauration, c'est ICI.

L'église du XIIe siècle est classée au titre des monuments historiques.

Des visites organisées pendant l'été

Si vous voulez voir ce plafond exceptionnel, des visites sont organisées les dimanche 2 et 23 août de 10 heures à 18 heures et le weekend du 19 et 20 septembre prochain. Des visites sont également possibles sur rendez-vous en appelant le 06.86.81.36.88 ou bien à l'adresse mail suivante : cpal.asso@wanadoo.fr