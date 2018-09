Son passage en Afrique devait être un événement, il se solde finalement par un échec. L'exposition itinérante "Lascaux 3" fermera ses portes dans moins d'un mois à Johannesbourg et elle n'y restera pas plus de quatre mois et demi. Une chose est certaine, elle n'a pas rencontré son public et d'après André Barbé, le directeur de la Semitour, le musée ne souhaite même pas communiquer les chiffres de fréquentation.

"Quand on s'installe à Shanghai ou Tokyo, nous sommes sûrs de faire de bons scores mais ce n'est finalement pas synonyme de visite ensuite en Périgord," explique André Barbé. "Il faut surtout se dire que l'on est allé à la rencontre de nos origines et il faut en être fier. On a aussi expliqué que la préservation des grottes c'est important. Ils ont 3.000 sites ouverts en pleine nature chez eux." L'exposition aura au moins été succès pour les centaines d'écoliers venus découvrir les fac-similés périgourdins.

Depuis son lancement il y a cinq ans à Bordeaux, l'exposition Lascaux 3 a déjà attiré plus de deux millions de visiteurs. Elle a toujours réussi à attirer un large public, sauf lors de son escale à Paris.