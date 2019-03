Dordogne : l'humoriste Roland Magdane en spectacle au Palio de Boulazac l'année prochaine

Boulazac, France

Roland Magdane débarque en Dordogne ! L'humoriste viendra présenter son spectacle "Déjanté" au Palio de Boulazac. L'évènement aura lieu le dimanche 23 février 2020 à 16h.

Il jouera ses plus célèbres personnages, avec notamment de nouvelles lettre avec pépé et mémé. Et puis, il présentera de nouveaux sketchs sur des situations de la vie quotidienne et sur les relations homme-femme.

Les places sont déjà disponibles en ligne, à l'espace Agora du Palio et dans les points de vente habituels. Il faut compter entre 34 et 44 euros.