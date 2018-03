Il est l'un des plus influents blogueurs de Chine. Fan Yibo a passé la journée de dimanche en Dordogne. Cet homme est suivi par plus d'un million cinq cents mille personnes sur les réseaux sociaux et a visité la grotte du Grand Roc et Lascaux 4. Objectif: faire connaître la destination aux Chinois.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France

Alors que l'expo itinérante Lascaux 3 a quitté il y a quelques jours Shanghaï après avoir attiré plus de 250 mille visiteurs en 4 mois en Chine.

Et qu'elle s'apprête à être inaugurée à la mi-mai en Afrique du Sud. Un blogueur chinois très influent est venu visiter ce dimanche le Périgord noir. Et plus précisément la Grotte du Grand Roc aux Eyzies, le village de la Madeleine et surtout le centre international d'art pariétal Lascaux 4 à Montignac.

Fan Yibo, a donc débarqué en Périgord. Et si son nom ne vous dit peut être rien, sachez qu'il est pourtant très influent en Chine.

Fan Yibo devant l'entrée de la Grotte du Grand Roc en Périgord noir © Radio France - Antoine Balandra

Son blog de voyage attire chaque jour 50 000 personnes et a déjà reçu 89 millions de visites en deux ans.

Et s'il connaissait déjà bien la France, le Périgord a été une très agréable découverte pour cet homme originaire de Pékin.

"Je connais très bien la France, car je suis déjà allé en France près de 15 fois, mais le Périgord n'est pas si populaire pour les touristes chinois" dit-il.

Avant de déclarer sa flamme à notre département :

"C'est la première fois que je visite et cela me surprend vraiment, c'est tellement beau, le paysage, la culture, c'est tellement bien ici" dit Fan Yibo.

Patrimoine mondial de l'UNESCO

La vallée de la Vézère était semble-t-il un passage que le blogueur ne pouvait pas manquer. Car son thème préféré, ce sont les sites classés au patrimoine mondial de l'Humanité. Il va même écrire un livre sur ce thème.

Fan Yibo dans la Grotte du Grand Roc en Périgord noir © Radio France - Antoine Balandra

Fan Yibo partagera dans les heures qui viennent ses photos de Lascaux ou du Grand Roc. Auprès de ses 4000 abonnés Instagram. Mais surtout auprès de ses un million cinq cents mille abonnés sur les réseaux sociaux chinois Wechat et Weibo.

"Les gens qui suivent chacun de mes pas cherchent des destinations originales et mon public me suit toujours, donc je pense que ce voyage aura un impact" dit-il.

De quoi donner l'espoir d'une arrivée de clientèle chinoise de plus en plus importante. Avec à terme, pourquoi pas, des guides chinois à Lascaux et au Grand Roc ?