Dordogne : la 32ème fête du pain de Mensignac annulée pour la deuxième année consécutive

Claudio Capéo et Amir ne viendront pas en Dordogne cette année. La fête de pain 2021 est annulée. Elle était prévue les 13 et 14 juillet prochain et les deux chanteurs devaient s'y produire. C'est l'organisation de l'événement qui en fait l'annonce ce soir, proposant à toutes les personnes qui ont acheté leurs billets de se faire rembourser auprès des billetteries.

L'événement avait déjà été annulé l'an passé pour les mêmes raisons que cette année. Lionel Boisseau, de l'association Les amis du pain, explique le programme de l'édition 2022 sera annoncé cet été.