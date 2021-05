Dordogne : la billetterie du centre culturel de Bergerac rouvre pour trois spectacles en juin

Le Centre Culturel Michel Manet à Bergerac rouvre dès le 9 juin, avec trois spectacles à l'affiche. La billetterie vient d'ouvrir. La programmation de la saison 2021-2022 est en cours de finalisation mais on connait déjà plusieurs dates.

Le Centre Culturel Michel Manet à Bergerac s'apprête à retrouver son public. La Communauté d'Agglomération Bergeracoise annonce la réouverture du site pour le 9 juin et va proposer trois spectacles différents sur le mois. Le premier sera le 12 juin avec le concert de Jeanne Cherhal à 20h30. Il sera suivi le 19 (20h) et 20 juin (16h) avec le concert de l'UMB "À portée de cimes". Et le 25 juin à 20h30 est prévu un spectacle de danse contemporaine de hip hop"la petite porte". La billetterie a ouvert ce lundi 17 mai.

Si la CAB n'a pas souhaité ouvrir plutôt, c'est qu'elle attend le 9 juin pour avoir une jauge d'accueil à 65 % de ses capacités (soit 487 personnes) et pour avoir une programmation en soirée (couvre-feu repoussé à 23h).

La programmation 2021-2022 en cours de finalisation

Ce lundi 17 mai, les grandes lignes de la programmation 2021-2022 ont aussi été présentées. 35 spectacles sont déjà programmés par le Centre Culturel Michel Manet, dont 18 sont des reports de la saison passée. On retrouve par exemple le concert de Louis Chedid le 23 octobre ou le spectacle de Pierre-Emmanuel Barré le 6 novembre. En revanche, huit spectacles n'ont pas pu être reprogrammés dont le spectacle de François Morel. La programmation de la saison prochaine est encore en cours de finalisation. En plus des 35 spectacles prévus par le Centre Culturel Michel Manet, une vingtaine d'autres sont organisés par d'autres programmateurs.

Pour la saison prochaine, le Centre souhaite généraliser les réservations et favoriser le paiement en ligne. Les abonnements vont être abandonnés, ils sont trop compliqués à gérer dans le contexte actuel.

Quelques dates à retenir pour la saison 2021 – 2022 :