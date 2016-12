Dordogne : la carte de vœux papier toujours en vogue

A trois jours du nouvel an, les Périgourdins font le plein de cartes de vœux. Même si les sms sont le premier moyen utiliser par les Français pour souhaiter la nouvelle année, ils sont 48% à envoyer des cartes papier, selon un sondage TNS Sofres

La carte de vœux n'est pas démodée, au contraire. Plus de 48% des Français envisagent d'envoyer une petite enveloppe pour souhaiter la nouvelle année, selon un sondage TNS Sofres, du site de vente de carte de vœux, Dromadaire.com de 2014.

A Périgueux, on les retrouve notamment dans les librairies et dans les tabac presse. Rue Limogeanne, Aline tient une presse et elle remplit ses présentoirs tous les jours. Il y en a pour toutes les bourses, d'1,90 euros à 9 euros. "Jeunes et moins jeunes, tout le monde en achète. C'est mieux, les cartes on peut les retrouver 20 ans après dans le grenier alors qu'un sms, il suffit que le téléphone soit cassé et c'est terminé."

Les cartes de voeux en 3 dimensions se vendent en moyenne 8 euros © Radio France - Caroline Pomès

"C'est tellement craquant, j'en suis à ma vingtième cartes envoyées. Celles que je reçois elles vont sous le sapin !" - Canelle, une irréductible des cartes de voeux papier

Carte de vœux animées

La carte de vœux a tout de même un concurrent : les cartes animées sur internet. 17 millions de Français enverront des vidéos pour souhaiter de bonnes choses à leurs proches et collègues. Dromadaire.com, leader de l'e-carte gratuite propose d'en envoyer via Facebook, Twitter ou encore par mail.

Mais l'incontournable reste le SMS suivi de très près par le MMS. Dans la nuit du 31 au 1er janvier, des milliards de messages sont envoyés.