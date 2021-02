Dordogne : la célèbre fête de la fraise de Vergt n'aura pas lieu cette année

Sale temps pour les fraises en Dordogne. La célèbre fête de fraise qui se déroule chaque année à Vergt n'aura pas non plus lieu cette année. On devait fêter en mai prochain la 20 ème édition de cette manifestation qui rassemble chaque année les producteurs du secteur et les amateurs de garriguettes, maras des bois, ciflorettes ou charlottes. Déjà l'année dernière, la fête avait été annulée en raison du Covid.

Une édition 2022 sur les rails

Le collectif d'associations qui organisait jusqu'à présent la manifestation n'a pas pu se réunir . Il n'y a même pas eu d'assemblée générale comme le confirme sa présidente Véronique Dufraix. Mais la commune de Vergt et son nouveau maire Pierre Jaubertie ne jettent pas totalement l'éponge. Une nouvelle association va voir le jour pour organiser l'édition 2022.

Ce n'est pas la première fois que la fête de la fraise doit être reportée. Depuis quelques années, la manifestation connaissait des hauts et des bas, faute de bénévoles pour assurer la sécurité notamment. En 2017, elle avait été sauvée in extremis. L'année suivante, en 2018, elle avait été purement annulée. La dernière édition remonte donc à 2019. La manifestation rassemblait chaque année des milliers de personnes avec sa tarte géante, son défilé des confréries et son marché fermier.