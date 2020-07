Dordogne : La Ch'tite famille de Calais découvre le Périgord

Ils portent le K way, chaussures fermées en attendant le retour du soleil assuré pour la fin de la semaine. Ce mercredi, c'est jour de pluie et les nordistes sont comme des poissons dans l'eau. Rien ne vient altérer la bonne humeur et les sourires de la "ch'tite famille" de Sabrina. Avec son mari, ses trois enfants, ils viennent de Harnes dans le Pas de Calais, près de Lens, pour un séjour d'une dizaine de jours. Leur point d'attache : Un camping de Belvès.

Première visite en Périgord et premiers coups de coeur

Sabrina, son mari et leurs trois enfants s'aventurent pour la première fois en Périgord. Ils n'avaient qu'un seul impératif : résider dans un camping avec un parc aquatique pour les enfants. Ils ont découvert la Dordogne sur internet.

Ils viennent du plat pays et se trouvent donc quelque peu dépaysés. Totalement surpris par un paysage qu'ils n'imaginaient même pas avant de partir : "Nous sommes très surpris par la région plus montagneuse et plus verdoyante que chez nous avec des forêts à perte de vue".

La porte des deux tours à Domme © Radio France - Corinne Duval

La famille croisée dans les rues de Domme arpente joyeusement la petite cité médiévale. La pluie leur offre une pause bienvenue après quelques jours de fortes températures. A Calais, il ne reste rien du Moyen-âge. Tous les vestiges ont été détruits par la guerre. Et c'est ce qui ne lasse de surprendre Sabrina et sa famille : "On voit que la période médiévale est très importante ici et bien mise en valeur. Que ce soit pour nous ou pour les enfants, se dire qu'il y a des monuments des XII et XIIIèmes siècles, qui étaient là bien avant nous, c'est assez surprenant ! "

C'est bon de changer d'air après être restés enfermés

Axelle, l'ainée des enfants, âgée de 15 ans est aussi heureuse du dépaysement que de sortir enfin de chez elle, après trois mois de confinement. "C'est des super vacances, ça fait du bien parce qu'on était resté enfermé dans la maison pendant trois mois. Changer d'air, ça fait du bien."