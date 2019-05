Dordogne : la collection d'art populaire de Pierre Bellemare vendue à Drouot

Biron, France

Près d'un an jour pour jour après la disparition de Pierre Bellemare, ce sont un peu plus de 400 objets de sa collection d'art populaire qui seront vendus aux Enchères à l’hôtel Drouot mardi prochain.

Une tabatière de la collection d'art populaire de Pierre Bellemare - Maria Pia Bracchi

Cette collection d'objets du quotidien accumulés pendant de longues années ( sabots, moules à beurre, tabatières entre autres ) était installée dans une tour de la propriété du célèbre journaliste et animateur près de Biron, spécialement reconstruite pour l'héberger. Elle prenait de plus en plus de place comme l'explique Roselyne Bellemare, son épouse " On en avait partout , jusque dans le salon, je me demandais si je n'allais pas finir par dormir sur une étagère !

Un moule à cire votive de la collection de Pierre Bellemare - Maria Pia Bracchi

Les objets de cette vente sont visibles à l'hotel des ventes Drouot à Paris samedi dès 11 heures et jusqu'à 18 heures ainsi que lundi avant la vente programmée à 14 heures mardi après-midi. Vous pouvez aussi la voir sur le site de l’hôtel Drouot. Roselyne Bellemare devrait assister à la vente mardi après midi après avoir beaucoup hésité." _Au départ j'avais dit j'irai pas à la vente_, et puis ça me fait de la peine de ne pas y aller. Il ne faut pas que j'ai de réactions, parce que certaines choses que j'ai achetées à mon mari, si je les vois partir pour le prix d'un paquet de cacahuètes, je pense que ça ne me fera pas plaisir. L'épouse de Pierre Bellemare a également décidé de mettre en vente leur maison de Biron, désormais bien trop grande pour elle.