Dordogne : la culture continue au Cube cirque à Boulazac

Malgré la crise sanitaire, l'art n'est pas totalement à l'arrêt. À Boulazac au Cube cirque, la compagnie lilloise "Un loup pour l'homme" est en résidence depuis le 1er mars et pour trois semaines. Quatre acrobates et deux musiciens travaillent sur la création d'un nouveau spectacle, "Dans l'espace", qui s’intéresse à l'être humain face aux forces environnementales qui l'entourent.

"On a l'impression de redécouvrir notre métier"

Alors cette résidence n'est pas synonyme d'un retour devant le public. La venue de la compagnie est prévue depuis plus d'un an. Mais après une année presque sans aucune représentation, elle donne un semblant de retour à la vie normale. "Ça fait du bien, même s'il faut relancer la machine, raconte Pablo l'un des acrobates. On retrouve le contact avec les autres, on retrouve le processus de création, on a presque l'impression de redécouvrir notre métier alors que ça fait 15 ans qu'on le fait."

L'envie est là mais il faut la canaliser, notamment au début pour ne pas se blesser. _"Ça fait mal au corps, raconte Alexandre Fray le directeur artistique de la compagnie. Je suis porteur. Je porte mes collègues. Et du jour au lendemain, on demande au corps de faire comme avant et il a un peu oublié. C'est le danger, on a envie de se jeter dedans mais il faut faire attention."_

"Le cirque, ça ne se crée pas dans la tête"

Les acrobates tentent de nouvelles figures pour illustrer le thème de l'homme et des forces qui l'entourent © Radio France - Théo Caubel

Les idées pour le spectacle sont aussi là. Elles ont eu le temps d'être mûries notamment durant ces derniers mois de pause. "Mais le cirque ça ne se crée pas dans la tête, tient à préciser Alexandre Fray. Les idées viennent du concret, quand on essaie, que quelqu'un d'autre ajoute une nouveauté, détourne les idées".

Reste le manque du public. "Ça crée un vide. On n'est pas des sportifs, on n'est pas là pour faire une performance, sinon je m’entraîne chez moi. L'acte théâtral n'existe que dans le regard". Il faudra néanmoins être patient, la première du spectacle "Dans l'espace" était prévue début 2022, repoussée à l'automne de la même année avec la crise sanitaire. Le processus de création va lui se poursuivre avec d'autres résidences, notamment près de Beauvais prochainement.