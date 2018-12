Dordogne : la dernière libraire de Sarlat ferme ses portes ce lundi

Sarlat-la-Canéda, France

Elle était la dernière de Sarlat-la-Canéda. La librairie Majuscule va fermer ses portes ce lundi 31 décembre au soir. Jean-Luc Aubarbier et sa sœur Geneviève prennent leur retraite. Ils ont vendu leur local de la rue de la République. Il sera vraisemblablement transformé en commerce alimentaire. Ces derniers jours, de nombreux habitants du Sarladais et même des touristes sont venus dire un dernier au revoir aux gérants.

Une libraire créée il y a plus d'un demi-siècle

"Ça fait vingt ans que nous venons ici et on est très triste," confie Aude, une habitante de Marquay. "On achetait des livres et on en commandait régulièrement. Un vrai libraire connait ses livres, il les lit. C'est la fin d'une histoire et d'une époque peut-être." Créée il y a plus d'un demi-siècle, Majuscule était effectivement l'une des plus anciennes librairies de France.

Jean-Luc Aubarbier et sa sœur ont repris le lieu en 1983. "A l'époque il y avait encore quatre libraires à Sarlat. Ce métier est formidable car les clients nous apportent des choses, ils nous demandent si on a lu tel auteur ou tel livre. Cet aspect du métier va me manquer." La "traverse" ne devrait pas rester sans libraire pendant longtemps. Un jeune Béarnais de 30 ans devrait ouvrir la sienne d'ici le mois de février au numéro 58 de la rue de la République.