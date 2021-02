Covid en Dordogne : la Félibrée, grande fête occitane, reportée en 2022

La Félibrée subit une nouvelle fois les contraintes sanitaires liées au coronavirus. La 101ème édition qui devait se tenir à Eymet et qui avait déjà été reportée l'année dernière, n'aura pas non plus lieu en juillet prochain. Elle est reportée en juillet 2022. La Félibrée qui est l'une des plus grandes fêtes occitanes du Sud Ouest, est organisée chaque année le premier week end de Juillet en Dordogne. En 2019, lors de la Félibrée à Périgueux c'est la commune d'Eymet qui avait été choisie. Mais depuis le Covid est passé par là. Les organisateurs, le comité d'organisation, le Bournat du Périgord et la ville d'Eymet ont décidé, la mort dans l'âme, que le contexte sanitaire ne permet pas de préparer la fête et qu'il faut une nouvelle fois reporter l'événement.

Un gros travail de préparation impossible dans le contexte sanitaire actuel

" C'est un peu triste, déplore Jérôme Bétaille, le maire d'Eymet, mais c'est à l'image de notre situation sanitaire actuelle, c'est une décision difficile à prendre, mais c'est une décision très sage". La Félibrée nécessite en effet un gros travail de préparation, plusieurs mois en amont. Il faut organiser la fabrication des fleurs qui vont décorer la commune et préparer les animations folkloriques et gastronomiques. " Il y a entre 300 et 400 bénévoles qui travaillent pendant des mois sur l'organisation de la fête, explique le maire, et là ce n'est vraiment pas possible, nous ne savons pas où nous allons. Il faut être prudent et patient et attendre des jours meilleurs pour retrouver du lien social".

La 101 ème édition est donc désormais prévue les 1er ,2 et 3 juillet 2022 à Eymet.