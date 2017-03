Dordogne : la fête de la fraise aura bien lieu le 21 mai à Vergt

La préfecture, la mairie de Vergt et tous les acteurs de la fête de la fraise et de la fleur de Vergt ont trouvé des solutions ce mercredi pour maintenir les festivités le 21 mai prochain. La mairie avait voulu l'annuler pour des problèmes de sécurité et de manque de bénévoles

La fête de la fraise et de la fleur est maintenue cette année ! La préfecture, la mairie et tous les acteurs de cet événement phare de Vergt ont réussi à trouver des solutions ce mercredi. Ils se sont réunis autour d'une table pour régler ces problèmes de sécurité qui auraient pu aboutir à une annulation définitive de la 18ème édition. Sur la table également, le manque de bénévoles et d'argent.

"Le problème numéro 1 a été réglé", se félicite la directrice de cabinet de la préfète, Sonia Penela, après une heure et quart de discussion avec le maire, les organisateurs mais aussi les services de sécurité, pompiers et gendarmerie. Le stationnement sauvage des années précédentes n'était plus possible. Cette année, il y aura donc des champs à disposition des visiteurs et la préfecture a plié et autorisé le stationnement le long de la départementale 45. La fête de la fraise brasse environ 15 000 personnes chaque année dans cette commune de 1 700 habitants.

"Je suis soulagé et très surpris de l'élan de solidarité. En une semaine, une quarantaine de bénévoles supplémentaires se sont proposés !" - Raymond Cacan, maire de Vergt.

L'élan de solidarité

Le nombre de bénévoles avait également diminué, selon le maire Raymond Cacan. Il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes disponibles et avec toutes les nouvelles mesures de sécurité, durcies notamment avec le plan vigipirate, la commune a besoin d'une centaine de personnes. Mais en une semaine, depuis l'annonce de l'annulation de la fête, une quarantaine de personnes se sont proposées. Reste donc à en trouver une quarantaine.

Autre mission, trouver des financements. La commune devra débourser environ 10 000 euros supplémentaires pour louer des barrières pour interdire le stationnement, trouver des blocs de béton pour sécuriser la fête ou encore faire manger les bénévoles. C'est presque la moitié du budget déjà alloué aux festivités mais le maire ne désespère pas. "Nous allons faire appel aux communes avoisinantes."

Course contre la montre

Il ne reste plus que deux semaines à la commune et aux organisateurs pour terminer leur dossier, qui devra être présenté à la préfecture à la fin du mois de mars. La préfecture qui a fait là un petit effort en laissant un temps supplémentaire à la commune pour rendre les papiers, le temps de s'organiser. "Au boulot !", conclut l'adjointe au maire, véronique Dufraix, dans deux mois c'est la fête.

