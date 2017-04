Dordogne : la fête de la fraise de Vergt sera payante

La fête de la fraise aura bien lieu le 21 mai mais elle sera surtout payante pour assurer les coûts supplémentaires liés à la sécurité dans le cadre de l'état d'urgence. La participation demandée est minime : un euro

La fête de la fraise de Vergt avait été annulée puis maintenue et à présent elle est maintenue et payante le 21 mai! Il sera demandé aux visiteurs une participation de un euro symbolique. Des frais supplémentaires étaient venus s'ajouter pour remplir les conditions de sécurité mises en place pendant l'état d'urgence. Sécuriser les dix entrées, recruter douze secouristes, et acheter des barrières et des blocs de bétons.

Un surcoût de 10 000 euros qui sera compensé par la participation des visiteurs espère le maire Raymond Cacan

D'habitude on ne fait pas de bénéfices, les frais étaient couverts par la participation des exposants. En faisant participer les visiteurs d'une façon minime on espère à atténuer la dépense globale - Raymond Cacan le maire de Vergt

Des visiteurs perturbés?

Raymond Cacan le maire de Vergt espère que les visiteurs seront bien au courant de la manifestation qui se déroule le 21 mai est maintenue. "Avec ses allers-retours elle aura lieu, elle n'aura pas lieu j'espère que la fréquentation sera au rendez-vous sinon on fera avec les personnes qui seront là!"