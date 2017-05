Dordogne : la fête de la fraise à Vergt sous haute protection

Un temps menacé, la fête de la fraise de Vergt aura bien lieu ce dimanche 21 mai. Comme l'a souhaité la préfecture, en raison de l'état d'urgence, la sécurité va être renforcée dans la ville.

Elle a 18 ans et connaît un grand chamboulement. Ce dimanche 21 mai la fête de la fraise de Vergt ne sera pas comme toutes les autres. La faute à l'état d'urgence. Pendant quelques semaines il a même été question de l'annuler faute d'argent et de bénévoles pour satisfaire aux exigences sécuritaires. Mais la 18e édition de la fête aura bien lieu !

Circulation interdite en centre-ville

La municipalité et les organisateurs ont dû revoir tout le plan de circulation dans la ville. "La circulation et le stationnement sont interdits dans le centre-ville," résume la présidente de la fête, Véronique Dufraix. "Nous allons avoir des voitures-béliers installées aux principales entrées de la ville, il faut y ajouter deux bénévoles à chaque fois. Nous avons également dû créer ou réquisitionner des parkings pour les voitures et trouver les bénévoles qui vont avec," poursuit-elle.

Véronique Dufraix détaille le dispositif de sécurité. Copier

S'ajoutent à cela l'installation d'un poste de secours et l'embauche de vigiles à l'entrée pour fouiller les sacs et passer les visiteurs au détecteur. "Tout ça nous coûte cher, la seule solution que l'on a trouvé pour continuer la fête c'est de faire payer l'entrée aux adultes." Il faudra donc débourser un euro pour participer à la fête. Les moins de 16 ans pourront rentrer gratuitement. Ces mesures de sécurité coûtent 10.000 euros aux organisateurs, sur un budget de 25.000 euros. La mairie espère maintenant que le temps sera avec elle pour convaincre les 15.000 visiteurs attendus de venir goûter les fraises du canton.

Programme de la fête : Début du vide-grenier à 9h. Défilé des confréries à 9h15. Messe à 10h. Intronisations à 11h. A 16h30 il sera temps de déguster la tarte géante.