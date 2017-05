Dordogne : la fête de Saint-Georges sous haute surveillance

C'est la 129ème édition de la fête de Saint-Georges à Périgueux cette année mais ce sera la première sous haute surveillance et ça a un coût. L'association doit débourser environ 5 000 euros de plus pour payer des vigiles.

Ce sera la première fête de Saint-Georges autant surveillée. Après 130 ans de vie, la fête de Saint-Georges, à Périgueux sera très surveillée. La Préfecture a demandé aux organisateurs de mettre en place de nouvelles mesures de sécurité et cela a un coût. Le comité de quartier a estimé que ça lui coûtera 5 000 euros, soit presque un tiers de leur budget annuel qui s'élève à 15 000 euros.

Cette année, il ne sera possible d'accéder aux manèges que par deux entrées contrairement à douze les autres années. "Il va falloir fouiller plus de 20 000 personnes", lève les yeux au ciel Serge Périer, le président du comité de quartier. Il va devoir embaucher des vigiles pour surveiller les trois jours de festivités, du 5 au 8 mai et "ça va nous coûter très cher, on a même pensé à supprimé le feu d'artifice ! Mais sans feu d'artifice, la fête est moins folle alors on l'a maintenu." Heureusement, la mairie a pris en charge le coût des plots en béton qui seront installés aux entrées. Pour cette année, le comité ne va rien changer mais Serge Périer l'assure, l'année prochaine "on devra modifier certaines choses pour rentrer dans le budget."

"L'année prochaine ça va changer, il y aura certainement moins de forains." - Serge Périer, organisateur de la fête

Les habitants du quartier eux sont plutôt contents de ces nouvelles dispositions. Marc va chaque année à la fête et pour lui"mieux vaut trop que pas assez. S'il n'y a pas de catastrophe tant mieux mais s'il se passe quelque chose on aura fait le minimum." même si pour certains comme Pascal Granier, garagiste sur le boulevard du Petit Change "c'est quand même dommage, on n'a pas de risque ici, à Saint-Georges, on n'a pas de voyou." Mais finit-il par avouer "on ne sait jamais..."

►► LIRE AUSSI : La pluie a gâché la fête de Saint-Georges à Périgueux