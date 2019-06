Dordogne : la fresque de La Roque-Gageac ne fait pas l'unanimité

Saluée dans les rues de La Roque-Gageac et décriée sur les réseaux sociaux. La fresque installée sur la rive de la Dordogne dans l'un des plus beaux villages de France, divise. L'oeuvre réalisée par trois artistes contemporains était inaugurée dimanche.

La Roque-Gageac, France

L'un des plus beaux villages de France accueille une fresque éphémère tout au long de l'été. Installée sur un mur qui donne directement sur la rive de la Dordogne, elle était inaugurée dimanche à La Roque-Gageac.

C'est sympa, ça rend la ville un peu plus jeune. C'est fun !

Une toile de 60m² de long sur 3m20 de hauteur. Elle a été peinte par Garyindi, Obên et Carmen, trois artistes contemporains.

Les détails de l'oeuvre © Radio France - Laurence Méride

Des motifs de toutes les couleurs en mettent pleins les yeux aux kayakistes qui descendent la rivière, à l'instar d'Anaïs : "On est passé devant et on a été étonné de voir une fresque comme ça en bord de fleuve. C'est sympa, ça rend la ville un peu plus jeune. C'est fun !" C'est grâce à cette oeuvre que l'Arcachonnaise a décidé de passer la journée dans le village.

Une fresque éphémère

Mais l'oeuvre ne fait pas l'unanimité, notamment sur les réseaux sociaux où les commentaires contre l'installation de la Toile sont nombreux. Alors Jérôme Peyrat, le maire de la ville tient à défendre son choix : "Cette toile va dans le sens de la nature du village, qui est un village d'art et d'artistes. On mélange le contemporain et du plus ancien à La Roque depuis toujours. Quand la toile ne sera plus là, les grincheux seront toujours là."

Que les mécontents se rassurent, la fresque est éphémère, Marie-Line Denis est présidente du comité des fêtes de La Roque-Gageac : "Le mur sera intacte quand la toile sera enlevée. Les artistes n'ont pas peint directement dessus ! En plus, on l'aperçoit seulement si on est sur la rivière, pas quand on est dans le village."

La fresque a de beaux jours devant elle. Elle devrait être enlevée à la fin de l'été.