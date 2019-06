Dordogne : la maison au balcon de Saint-Amand-de-Coly va bénéficier de l'édition 2019 du loto du patrimoine

Saint-Amand-de-Coly, France

Et le grand gagnant en Périgord est... "La maison au balcon" de Saint-Amand-de-Coly. Le ministère de la culture, la Fondation du patrimoine et la Mission Stéphane Bern ont rendu publique ce mardi 11 juin la liste des 103 monuments en périls sélectionnés dans le cadre de l'édition 2019 du loto du patrimoine. Une liste qui vient compléter celle des 18 monuments emblématiques révélée en mars dernier.

Une maison habitée autrefois par des moines

Selon le site de la mission Bern, "les moines habitaient la maison au balcon et se servaient des deux granges attenantes pour stocker le vin. On voit dans les détails de la construction de la maison que certaines pièces devaient appartenir à l'abbaye. En effet, les gargouilles et autres sculptures ainsi que des pierres d'angle ont été rapportées. La toiture en lauze et les galeries en bois montrent la noblesse du bâtiment qui en font surement le bâtiment principal du village".

De gros travaux à prévoir

Toujours selon le site internet de la Mission Bern, il y a trois ans , les propriétaires du bâtiment ont dû démonter la toiture en lauze car elle risquait de s’effondrer sur la rue. La structure a pris l'eau pendant de nombreuses années ce qui a fragilisé le bâtiment. La charpente a aussi basculé et devra être redressée. La galerie est à refaire dans son intégralité. L'escalier extérieur en pierre devra être refait et sécurisé pour permettre l'accueil du public. Le propriétaire compte en effet proposer le bâtiment à la commune pour y accueillir des manifestations culturelles, des expositions, des ateliers, ou encore une résidence d’artistes durant la saison touristique.

14 projets étaient en lice en Dordogne

En Périgord, 14 dossiers avaient été déposés pour participer à la deuxième édition du loto du patrimoine. Des châteaux comme celui de Campagnac propriété de la ville de Sarlat, des églises comme l'église Notre-Dame de la commune de Lolme, l'abbaye de Chancelade ou encore celle de Tourtoirac.

La première édition du loto du patrimoine a permis de collecter près de 43 millions d'euros pour sauver les monuments en péril. 22 millions grâce aux tickets du loto., 21 millions grâce aux taxes.