Stéphane Thébaut et Emilie Orgell lors du tournage en juin dernier à Saint Geniès

Sarlat-la-Canéda, Dordogne, France

Ils étaient venus tourner en Dordogne au mois de juin. La maison France 5 en sarladais est à découvrir vendredi soir à 20h30. L'émission de 90 minutes est consacrée à la décoration et à l'art de vivre. Vous y découvrirez une maison d'hôte, des artistes , des artisans d'art. Isabelle Hossein, dont la maison rénovée à Castels figure au menu de l'émission a eu carte blanche pour faire découvrir ses coups de cœur. Elle a donc emmené l'équipe à Meyrals ou Pierrick Frère récupère et restaure du mobilier industriel des années 1900 aux années 1970 pour lui donner un coup de neuf et une nouvelle vie.

La deuxième vie des meubles revus et restaurés par Pierrick Frère © Radio France - Valérie Déjean

L'équipe de la maison France 5 est restée à Meyrals pour y tourner un reportage sur la galerie d'art contemporain Le Domaine Perdu. Crée en 1995 en pleine campagne, elle accueille en ce moment les œuvres de Gérard Titus Carmel et celles d'Arno Boueilh

La galerie d'art contemporain du Domaine Perdu à Meyrals © Radio France - Valérie Déjean

Une formidable vitrine

Tous ceux qui ont été sélectionnés pour participer à cette émission espèrent une plus grande visibilité. Il faut dire qu'elle rassemble plus de 800 000 téléspectateurs. Rendez vous ce vendredi soir à 20h30 sur France 5. Et l'émission reste en Dordogne puisque qu'elle sera en Bergeracois le 5 octobre prochain.