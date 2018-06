Depuis mardi et jusqu'à vendredi, l'équipe de tournage du magazine d'art de vivre de France 5 est en Dordogne. C'est la première fois que l'équipe pose ses caméras en Périgord.

Saint-Genies, Dordogne, France

La maison France 5 est en Dordogne. Depuis mardi et jusqu'à vendredi, l'équipe de 7 personnes autour de l animateur Stéphane Thebaut va rencontrer des artisans, des décorateurs, des architectes , visiter des maisons d'hôtes, des cabanes, en Sarladais et en bergeracois . Mardi matin, l'équipe était près de Saint Geniès au Mejat dans la maison d'hôtes Bel Estiu d'Emilie Ergoll. La jeune femme a racheté ce corps de ferme du 18 ème siècle. Elle l'a restauré en 2015 et 2016 avant d'ouvrir des chambres d'hôtes. Une belle aventure humaine comme celles qu'affectionne Stéphane Thébaut qui découvre les sujets de reportage presque en temps réel .

" j'ai tournée une première séquence dans cette maison d'hôte qui est charmante et c'est une belle histoire encore une fois , des gens qui vivaient à paris, deux jeunes femmes qui se sont installées ici depuis quelques années, elles ont entrepris des travaux, huit mois de travaux pour redonner vie à ce petit hameau, c'est un véritable bijou" . Stéphane Thebaut

Pour Emilie Ergoll, propriétaire du Bel Estiu, la venue de la Maison France 5 est une sacrée reconnaissance.

La maison d'hôtes Bel Estiu au menu de la Maison France 5 © Radio France - Valérie Déjean

Lorsque la maison France 5 m'a contactée, j'ai dit Oui, un grand grand Oui !

La maison France 5 devrait donc se balader entre sarladais et bergeracois jusq'à la fin de la semaine. Le résultat sera à découvrir le 28 septembre prochain sur France 5 à 20h50. Le magasine d'art de vivre qui est passé à 90 minutes voilà un an, est suivi par un million cinq cent mille téléspectateurs en moyenne .