Dordogne : La maison France 5 s'arrête à Périgueux

Périgueux, France

L'équipe est réduite, professionnelle et tranquille. Cette "cool-attitude" est parfaitement incarnée par l'animateur vedette de l'émission, Stéphane Thébaut, l'homme qui fait aimer la déco et l'architecture à plus d'un million cinq cents mille téléspectateurs chaque vendredi soir sur France 5. Aujourd'hui l'émission a près de vingt ans, son succès ne se dément pas et même si elle a doublé la voilure passant de 52 minutes à une heure trente, le nombre de fans ne faiblit pas.

Après un passage en Corrèze en début de semaine, l'équipe s'est donc arrêtée à Périgueux. Le principe de l'émission reste le même , visiter la ville (ce sera aux côtés de la directrice du patrimoine Martine Balout), découvrir des talents grâce à une carte blanche laissée à une personnalité de la ville, là il s'agit de l'architecte Line Crépin. Elle a choisi une décoratrice de la rue Saint Front à Périgueux.

Sabrina Denis et Stéphane Thébaut devant la boutique " Source d'inspiration" à Périgueux © Radio France - Valérie Déjean

L'autre choix de l'architecte Line Crépin porte sur l'Atelier Mataguerre, rue de la Selle à Périgueux pour découvrir le travail délicat de Claire Lecreux et Thomas Villette .

Les réalisations de Claire Lecreux à l'Atelier Mataguerre à Périgueux © Radio France - Valérie Déjean

L'équipe de la Maison France 5 vous emmènera aussi à Trélissac à la rencontre d'un créateur de luminaires, et chez un artisan d'art travaillant le bois à à Paussac Saint Vivien. L'émission sur Périgueux sera diffusé vendredi 29 novembre à 20h50 et rediffusée le samedi matin.