Dordogne : La prochaine Miss Nouvelle-Aquitaine 15-17 ans sera élue ce samedi à Brantôme

C'est ce samedi 12 octobre que l'on connaîtra le nom de la nouvelle miss 15-17 ans de la Nouvelle Aquitaine. L'élection aura lieu à Brantôme. Cette année, 19 candidates postulent au titre de Miss Nouvelle Aquitaine 15-17 ans. Elles viennent de toute la région mais près de la moitié d'entre-elles sont originaires de Dordogne.

Un véritable show chorégraphié

Le show a été préparé avec un ancien chorégraphe du cabaret de Bergerac et un ancien danseur du Moulin rouge. L'élection aura lieu ce samedi 12 octobre à la salle d'animation du Dolmen à 20h30. Le prix d'entrée est de 12 euros pour les adultes, 9 euros pour les plus de 12 ans et c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Deux euros par billet seront reversés à la Ligue contre le cancer. Renseignements et réservations au 06 09 56 45 89.

Plusieurs Miss participeront au show avec les candidates - Chrisfoto

La nouvelle Miss Nouvelle Aquitaine 15-17 ans participera à l'élection nationale en février prochain dans la région Pays-de-Loire.