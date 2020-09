Dordogne : la série Moah diffusée en avant-première à Terrasson

"Moah, la préhistoire d'un mec" est projetée en avant-première en Dordogne ce mecredi 23 septembre. La série diffusée à partir du 1er octobre sur la chaîne OCS a été tournée en Périgord avec l'aide de Ciné Passion.

Les 10 épisodes de 26 minutes racontent l'histoire d'une tribu préhistorique sans dialogue et sans musique. Les quatre premiers épisodes sont projetés ce mercredi soir, gratuitement, au cinéma de Terrasson en présence du réalisateur Benjamin Rocher et des deux acteurs principaux, Tigran Mekhitarian et Camille Constantin qui interprètent respectivement les personnages de Moah et de Gawaa.