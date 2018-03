Marsac-sur-l'Isle, Dordogne, France

Les anges du toit de la chapelle royale de Versailles se sont envolés en début de semaine, treuillés par une grue de 70 mètres de haut. Puis ils ont pris la route, soigneusement emballés, direction la SOCRA à Marsac. Une deuxième cargaison d'anges devrait venir les rejoindre dans deux semaines. Cette entreprise de restauration du patrimoine va les rénover, les consolider pendant 3 mois. Un travail minutieux qui devrait occuper 4 des 40 artisans de l'entreprise de Marsac.

Les anges de la chapelle Royale de Versailles restaurés à Marsac © Radio France - Valérie Déjean

Les sculptures sont très altérées

Dans l'immense entrepôt de la Socra, au milieu des statues et des mosaïques en cours de rénovation, les 3 anges signés Guillaume Coustou et Pierre Lepautre en 1707, sont encore dans leurs caisses de bois, leur peau oscille entre gris et roux, tâchée par la pollution. Ils pèsent une tonne quatre chacun. Les doigts de la main d'un ange sont grignotés par le temps .Tout à côté au sol, les têtes d'autres anges aux grand yeux gris regardent dans le vide .Les sculptures sont très altérées, le plomb est malléable et à l'intérieur, les structures en acier sont corrodées " Patrick PALEM responsable de la SOCRA .

Le temps a grignoté la main d'un des anges de Guillaume Coustou © Radio France - Valérie Déjean

D'autres œuvres vont venir les rejoindre à la SOCRA

Les artisans vont remplacer les éléments en acier corrodé, restaurer les épidermes abîmés , enlever la pollution qui s'y est installée .Les anges seront ensuite redorés à l'or fin par une entreprise parisienne . Mais ils resteront dans l'entrepôt une petite année, le temps que les travaux de restauration soient menés à bien sur la chapelle royale de Versailles. Ce n'est pas la première fois que la SOCRA travaille pour le chateau de Versailles, l'entreprise a déjà restauré la statuaire des jardins et œuvré dans la galerie des glaces.D'autres pièces prestigieuses venues du Louvre et de Notre Dame vont rejoindre ces anges dans les semaines qui viennent. La SOCRA a décroché deux nouveaux marchés de taille, la restauration de bronzes animaliers du LOUVRE, et celle des statues des apôtres de Notre Dame de Paris, preuve de la qualité du travail fourni pour Patrick PALEM, l'un des responsables de la SOCRA

" Dans deux ans, je passerai la main "Patrick Palem

" nous avons deux ans de travail devant nous, l'activité est là. Mais dans deux ans, je passerai la main, même avant peut être. La difficulté d'un métier artistique c'est que la limite du temps que l'on passe est difficile à définir. Donc la rentabilité est toujours compliquée. On va essayer de trouver des repreneurs qui continuent l'activité à Paris ( 15 salariés) et Marsac ( une quarantaine ) .On est au tout début Sur les deux ans qui viennent, c'est une réflexion qu'on va avoir. " Patrick Palem .

D'ici là, la SOCRA devrait encore et toujours offrir une parenthèse enchantée à toutes sortes d’œuvres du patrimoine qui , arrivant fatiguées, en repartent prêtes à affronter de nouveau les attaques du temps.