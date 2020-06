Dordogne : la vente en ligne des billets pour Lascaux et les sites de la Sémitour reprend ce mercredi

Bonne nouvelle, pour ceux qui envisagent de passer leurs vacances d'été en Périgord! La Sémitour qui gère pour le département de la Dordogne 8 sites (Lascaux II, le Centre international de l'art pariétal de Montignac Lascaux IV, le parc du Thot, la grotte du Grand Roc, les abris préhistoriques de Laugerie-Basse, les châteaux de Biron et de Bourdeilles et le cloître de Cadouin) réactive sa billetterie en ligne ce mercredi 3 juin, en vue de la réouverture de l'ensemble des sites le 4 juillet prochain.

Masques obligatoires

Comme tous les sites touristiques du pays, la Sémitour a dû mettre en place des protocoles sanitaires qui seront soumis à la préfecture de la Dordogne dès ce mardi 2 juin pour validation. Ils imposent notamment le port du masque, l'utilisation de gel hydroalcoolique mais surtout prévoient de réduire de moitié, le nombre de visiteurs accueillis sur chaque site. "Ce ce n'est pas le côté le plus agréable reconnaît André Barbé le directeur général de la Sémitour. Réduire la voilure, c'est réduire le chiffre d'affaire, sans compter celui que l'on a déjà perdu, mais on pense que pour rassurer le public, on va en passer par là. Nous allons donc diviser par deux le nombre de visiteurs sur l'ensemble de nos sites, en espérant que ces "visites VIP " donnent envie de revenir nous voir dans d'autres conditions et à d'autres moments".

Le centre international de l’art pariétal de Montignac ( Lascaux IV) va réduire de moitié le nombre de visiteurs accueillis chaque jour. © Radio France - Emmanuel Claverie

Des weekends tests à la fin du mois de juin

Pour éprouver ces mesures grandeur nature, des weekends tests seront organisés les 20, 21 et 22 juin ainsi que les 27, 28 et 29 juin. "Cela permettra de voir comment réagissent les visiteurs explique André Barbé, mais également comment le personnel s'approprie ces processus". Cela permettra également de procéder à d'éventuels ajustements, en vue de l'ouverture officielle de l'ensemble des sites gérés par la Semitour le 4 juillet.