Dordogne : Lascaux 4 teste grandeur nature ses dispositifs sanitaires avant sa réouverture le 4 juillet

Dès qu'elle a appris que Lascaux 4 rouvrait ce samedi de façon exceptionnelle, Anne-Catherine, originaire des Flandres belges a acheté des billets pour Lascaux et réservé son séjour en Périgord. Cela faisait des mois qu'elle attendait cette réouverture et visiter le Périgord sans passer par Lascaux était pour elle impossible. "On ne serait pas venu si Lascaux 4 était resté fermé, confie-t-elle. Il y a beaucoup de choses à voir en Périgord, nous avons visité tout ce qu'on pouvait mais la cathédrale, c'est Lascaux ! Les autres choses sont de petites églises", lâche-t-elle dans un sourire.

En plus de leur micro-casque, les guides portent un masque et une visière plastique © Radio France - Emmanuel Claverie

Deux weekends de pré-ouverture

Une chance pour cette touriste qui bénéficie en réalité des deux weekends de pré-ouverture organisés par la Sémitour, la société qui gère huit sites pour le département de la Dordogne, parmi lesquels le Centre international de l'art pariétal de Montignac-Lascaux. Une sorte de galop d'essai avant la véritable ouverture le 4 juillet.

"Ces pré-visites permettent de voir le comportement de nos visiteurs vis-à-vis de toutes les mesures qu'on a pu mettre en place, et faire éventuellement les correctifs nécessaires, et puis surtout permettre à nos collaborateurs de s'approprier cette nouvelle façon de visiter Lascaux" explique Laurent Corbel, le directeur-adjoint de la Sémitour.

Le nombre réduit de visiteurs permet d'apprécier le site comme rarement auparavant © Radio France - Emmanuel Claverie

Une visite guidée de bout en bout

Car le masque obligatoire, le gel hydroalcoolique, la distanciation physique, l'espacement des visites, la condamnation de certaines animations interactives, et la réduction de moitié du nombre de visiteurs ne sont pas les seules mesures prises par Lascaux IV. La visite elle-même a été repensée. Elle dure désormais une bonne heure et demie, au lieu d'une heure.

Les visiteurs ont l'opportunité de rester plus longtemps avec leur guide © Radio France - Emmanuel Claverie

"Le changement pour le visiteur rajoute quelque part de la qualité de visite, explique Franck Doucet, le responsable opérationnel du site, puisque la visite est entièrement guidée du début à la fin. Il y avait déjà des points de médiation dispersés sur tout le site, mais il fallait aller vers les médiateurs (le nom donné aux guides à Lascaux IV)".

"Là il y a une vraie complicité qui va se créer avec le médiateur, ça crée du rythme, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, de déambulations et surtout, nous avons intégré pleinement le bâtiment dans la visite. C'est une excellente opportunité de découvrir Lascaux, poursuit-il, parce que c'est l'assurance d'une visite originale, qui permet d'aller encore bien plus loin. C'est quasiment une visite prestige que l'on propose à chaque horaire de départ !"