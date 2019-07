Dordogne : Lascaux a accueilli son millionième visiteur !

Montignac, France

Lascaux a accueilli son millionième visiteur jeudi matin à 11h. Un homme originaire du Maine-et-Loire.

Il est venu visiter Lascaux Centre international de l'art pariétal avec son épouse et ses trois enfants.

Il est reparti avec des magnets connectés pour les enfants, un coffret Vins et Foie Gras du Périgord et surtout, une carte VIP lui permettant de visiter Lascaux pendant 1 an en illimité.

En trois ans Lascaux a accueilli plus d'un million de personnes

Pour Franck Doucet, responsable d'exploitation du site, c'est une belle réussite : "C'était très symbolique d'atteindre le million de visiteurs. Ça veut bien dire qu'en trois ans Lascaux Centre international de l'art pariétal a accueilli plus d'un million de personnes. C'est un beau résultat, c'est réjouissant. On est sur un bon rythme."

Tous les ans ce sont près de 350 000 personnes qui visitent Lascaux Centre international de l'art pariétal.