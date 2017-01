L'exposition Lascaux fait le plein au Japon

L'exposition internationale Lascaux bat des records de fréquentation au Japon. Plus de 2000 personnes visitent chaque jour l'exposition des facs-similés de la célèbre grotte située à Montignac en Dordogne. L'empereur du Japon et sa famille font même partie des visiteurs.

C'est un beau succès que celui de l'exposition internationale Lascaux au Japon. Depuis son installation au musée des sciences et de la nature de Tokyo le 31 octobre dernier, plus de 170 00 visiteurs ont fait le déplacement pour admirer les facs-similés des peintures de la grotte souvent appelée "la chapelle sixtine de la préhistoire". En moyenne, chaque jour, plus de 2000 visiteurs découvrent ces chefs d'oeuvre de l'art pariétal. Le record de 1900 visiteurs par jour à Chicago est donc battu.

La famille impériale du Japon a visité l'expo Lascaux

Il y a deux semaines, le 18 janvier, l''empereur Akihito, l'impératrice Michiko et leur fils se sont même rendus sur place. Une visite qui a fait grimper en flèche le nombre de visiteurs dans les jours qui ont suivi avec pratiquement 5000 personnes chaque jour. L'exposition itinérante connait un succès grandissant depuis son lancement en octobre 2012 à Bordeaux. L'exposition a depuis fait le tour du monde: Chicago, Houston, Montréal, Bruxelles, Paris, Genève, Séoul et aujourd'hui Tokyo. A la fin du mois de mars, elle s'installera sur un autre site au Japon à Tohoku puis, toujours au Japon, à Fukuoka à partir de juillet.

Après le Japon, la Chine

En fin d'année, les reproductions de Lascaux devraient partir pour la Chine. C'est ce qu'annonce ce mardi le conseil départemental de la Dordogne. Hier lundi, le président du conseil départemental, Germinal Peiro, a rencontré l'ambassadeur de Chine en France à l'occasion de la fête du Nouvel An chinois à l'Assemblée Nationale. Des négociations sont en cours pour que l'expo s'installe musée des Sciences de Shanghaï. Selon le conseil départemental " d'autres contacts sont prévus et il a été évoqué de pouvoir signer un protocole d'accord à l'ambassade de Chine dans les prochaines semaines". Le département espère un coup de pouce des partenaires à hauteur de 100 000 euros pour boucler le projet.