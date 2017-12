Il y a un an tout juste ,ce vendredi, le musée international de l'art pariétal Lascaux IV accueillait ses premiers visiteurs .Le bâtiment conçu par le cabinet d'architectes norvégiens Snohetta combine un fac-similé intégral de la grotte, du cinema 3D, un centre d'exposition et de conférence sur la préhistoire . Un an après l'ouverture, on peut parler de succès avec près de 500 000 visiteurs.

100 000 visiteurs de plus que prévu

La Sémitour, la société d’économie mixte qui gère le centre international d'art pariétal misait sur une fréquentation de 400 000 visiteurs. C'est donc 100 000 de plus que prévu. La clientèle est composée de Français ( à 83%) et d'étrangers. Beaucoup d'Américains, de Japonais et d'Israéliens fans de préhistoire sont venus à LASCAUX IV cette année.

Cette clientèle étrangère intéressée par l'art préhistorique a enfin trouvé le musée qui répondait à son exigence et çà pour nous c'est très très important

— Andre Barbé , directeur de la Sémitour

25 000 scolaires ont également découvert Lascaux IV en 2017. Le succès du centre international de l'art pariétal, au pied de la colline de Lascaux se double d'un regain de fréquentation du premier fac-similé . Lascaux II a accueilli 50 000 personnes pour une visite plus longue et personnalisée. Le parc animalier du Thot lui, a doublé sa fréquentation avec 110 000 personnes en 2016.

Le dernier découvreur présent pour ce premier anniversaire

Une plaque souvenir rendant hommage aux découvreurs de la grotte de Lascaux sera dévoilée ce vendredi, en présence du dernier inventeur présent Simon Coencas. Cette journée anniversaire sera aussi l'occasion de découvrir une nouvelle exposition temporaire d'art contemporain choisie par le directeur de la fondation Maeght, Olivier Kaeppelin. Les visiteurs pourront découvrir des œuvres du peintre allemand Penck, de Pierre Tal-Coat, de Daniel Dezeuze et de Damien Cabanes auteur d'une oeuvre monumentale, clin d’œil aux taureaux de Lascaux.

Lascaux séduit dans le monde entier

L'expo itinérante de Lascaux III à Shanghai, devrait elle aussi faire le plein, avec quelques 250 000 visiteurs. Et les chinois semblent tout prêts à accueillir l'exposition dans d'autres villes.

Fêtez ce premier anniversaire avec nous France Bleu Périgord qui est en direct ce vendredi de 11 heures à 13 heures.