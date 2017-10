Dordogne : le BBD fait signer un nouveau meneur américain pour l'aider à se maintenir en PRO A

Il s'appelle Trenton Meacham. Il a 32 ans. Et c'est un joueur très convoité car il a l'expérience de la PRO A et a été double champion de France avec l'ASVEL et Nanterre. Trenton Meacham devra aider Boulazac, en Dordogne, à se maintenir dans l'élite du basket

Le BBD a encore perdu. Face à Levallois, ce samedi soir, les joueurs de Boulazac ont pourtant tenu tête. Et ils n'ont pas abdiqué, loin de là. Score final 81 à 71. Mais le BBD menait même d'un point à la mi-temps (36-35).

Seulement voilà, en deuxième période, les choses se sont compliquées. Malgré un Karvel Anderson énorme (26 points, meilleur scoreur de la rencontre), malgré une vraie résistance, le BBD mettra trop de déchet dans son jeu pour espérer gagner face à des joueurs comme Boris Diaw.

Alors les Périgourdins ne sont pas encore relégués. Loin de là. Mais ils en sont à cinq défaites en six matchs. Et le coach, Claude Bergeaud souhaite sans doute apporter du sang neuf, et surtout de l'expérience de la PRO A dans une équipe qui en manque sans doute beaucoup.

Joueur très expérimenté en PRO A

Le club a donc certainement cassé sa tirelire pour faire venir un joueur bien connu et surtout très convoité dans le cercle des clubs de PRO A français.

Il s'agit de Trenton Meacham. Ce meneur américain de 32 ans né dans l'Illinois est déjà double champion de France, avec Nanterre en 2013, puis avec l'ASVEL en 2015.

Ce joueur "attachant" selon les dires de son nouvel entraîneur à Boulazac est aussi passé par le prestigieux club de Milan et par Paris Levallois. Une grosse expérience de la PRO A donc. "C'est un vrai organisateur, qui peut aussi scorer, il correspond au profil de ce que nous recherchions pour l'équipe et pour remplacer Dustin Ware qui reste pour l'instant au club" explique Claude Bergeaud.