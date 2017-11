Dordogne : le Boulazac Basket Dordogne fait signer un nouvel américain pour tenter de se maintenir en PRO A

Le Boulazac Basket Dordogne annonce l'arrivée d'un nouveau joueur américain, Quincy Diggs, passé par l'Autriche ou encore l'Allemagne. Cet ailier très athlétique va devoir aider le club du Périgord à se maintenir en PRO A de basket

Jacques Auzou le président du BBD, le disait lundi sur l'antenne de France Bleu Périgord. L'effectif du Boulazac Basket Dordogne risque d'évoluer. Et bien c'est fait !

Le club annonce la signature d'un joueur américain, Quincy Diggs : 1 m 98 pour 98 kg, au poste 3.

Ce joueur de 27 ans très athlétique natif du Kansas et formé à l'université de Plano dans l'Illinois (intégrant ensuite le NCAA à Akron) est recruté notamment pour la qualité de ses shoots à 3 points et sa capacité à attaquer le cercle. Il a notamment joué en Autriche où il a remporté la Bundesliga, et en Allemagne à Bremerhaven, avec Karvel Anderson qu'il retrouvera à Boulazac.

Après un court passage par la Tchéquie, il a donc décidé de rejoindre le BBD, actuel dernier de la PRO A. Il devra aider l'équipe en grande difficulté à se sortir du bas du classement et éviter une redescente directe en PRO B. Le prochain match ce sera face à la SIG et la venue de Strasbourg le 2 décembre.