Dordogne : le célèbre concours de la meilleure omelette aux truffes de Sorges n'aura pas lieu

La déception va être grande pour ceux qui se sont entraînés toute l'année dans l'espoir de décrocher le titre de la meilleure omelette aux truffes. Le célèbre concours organisé chaque année lors de la fête de la truffe de Sorges-et-Ligueux en Dordogne le dernier dimanche de janvier n'aura pas lieu cette année encore, en raison du contexte sanitaire.

"Nous avons dû suivre les conseils de la préfecture explique Jacques Pouponnot, le président du comité des fêtes de Sorges-et-Ligueux. Pour éviter toute contamination qui pourrait s'avérer dangereuse, nous avons restreint tout ce qui était en salle et tout ce qui était consommation de boissons ou dégustation quelconque, même en plein air. Le concours d'omelettes qui était prévu le samedi après midi, est malheureusement annulé parce que on aurait eu du mal à obliger les gens à rester sur place, garder le masque, ne pas bouger et surtout ne pas goûter aux omelettes. Et évidemment, le jury aurait eu énormément de mal à goûter les omelettes en conservant le masque."

Pour les mêmes raisons, le grand repas périgourdin du dimanche midi qui réunit habituellement 250 convives dans la salle des fêtes de la commune , est lui aussi annulé.

Le marché de Sorges récompense chaque année la plus grosse tuber melanosporum © Radio France - Emmanuel Claverie

Le marché aux truffes du dimanche maintenu

En contrepartie, le marché aux truffes du dimanche matin est maintenu. Il aura lieu comme prévu, à partir de 7h30 pour l'accueil des apporteurs de truffes et jusqu'à midi environ, avec ouverture du marché aux truffes primées à 9 h 30. C'est lors de ce marché qu'est récompensée notamment la plus grosse tuber melanosporum.