Dordogne : le chanteur Bilal Hassani attendu à Trélissac ce week-end

Il est minuit, nous sommes le 26 avril et je donne enfin naissance à mon premier bébé : #KINGDOM



Cet album est enfin à vous, profitez, dansez, amusez vous en l’écoutant 💕

Chaque titre est important pour moi, so listen, stream et surtout : ENJOY https://t.co/7SK1yOD06spic.twitter.com/lUVMowkokE