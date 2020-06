Dordogne : le chanteur occitan Joan-Pau Verdier est mort à l'âge de 73 ans

View this post on Instagram

Joan Pau, tu nous a quitté cette nuit mais ton image restera gravée à jamais dans nos cœurs ! Tu étais un père, un frère, un ami. Sans oublier ta bonne humeur, les rigolades et aussi que ce que tu as apporté au monde occitan . Tu as été un exemple pour moi et je t’en serais à jamais reconnaissant. Repose en en paix l’amic ! 😭 #rip #verdierpertojorn #verdierforever #ami #radio #deuil #tristessa