Dordogne: le chanteur Tibz fera un concert exceptionnel à Sarlat cet été

Si vous aimez Tibz, le chanteur périgourdin originaire du Bugue, alors précipitez vous pour prendre des places.

Car Tibz sera de retour en Périgord pour un concert exceptionnel cet été.

Ce sera le vendredi 30 août sur la place de la Liberté à Sarlat à 21h ! Plus de 2000 spectateurs sont attendus autour de la scène qui sera installée devant l'église Sainte-Marie.

Concert en Dordogne donc sur ses terres pour Thibault Gaudillat, de son vrai nom.

Une chance pour les Périgourdins, puisque Tibz ne donnera cet été qu'une dizaine de concerts car il souhaite garder du temps pour préparer son nouvel album dont la sortie est prévue l'an prochain. Mais promis, il chantera huit nouvelles chansons aussi à Sarlat.

Un concert qu'il attend avec une grande impatience.

L'occasion donc également de tester de nouvelles chansons. Huit au total seront proposées aux Périgourdins venus l'écouter cet été à Sarlat.

Car le nouvel album est bien avancé. Il devrait sortir l'an prochain.

"On a terminé l'enregistrement. On est sur les détails. On est arrivés à 40 morceaux, je suis épuisé de compos, je n'ai plus d'idées, je n'ai plus rien. Il y a pas mal de collaborations. Il nous faut maintenant choisir les chansons. Choisir le premier single, le deuxième, le troisième. Choisir le clip. Tout ce moment là, pour moi, c'est la fin" explique le jeune chanteur