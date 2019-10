Dordogne : le chanteur Tibz sort un nouveau single "Tout au bout du monde"

View this post on Instagram

Mon prochain single sera disponible partout dans quelques heures ! ⏳ Que dire...c’est un morceau qui compte beaucoup pour moi, pas simple de ressortir un single après « Nation » 2 ans plus tôt 😁 J’ai pris un incroyable plaisir à composer et écrire « Tout au bout du Monde » avec les sacrés @mickaelmiro et @valentinmarceau à la prod ! ❤️ Merci encore à mon label, Michael, Juju, Auré ❤️, mon manager Thierry ❤️, mes attachés presse radio Katia, Kate, Vic ❤️qui vont commencer à travailler sur le titre. Merci à vous de me permettre tout ça, c’est fou, c’est une sacrée belle histoire. À partir de 00H, ce morceau sera le vôtre et le début d’un deuxième album dont j’ai hâte de vous faire écouter le contenu. Je suis tellement heureux, fier et très chanceux de pouvoir vivre tous ces moments grâce à vous. J’ai hâte de lire vos retours ! Je vous embrasse, à tout à l’heure ! #Tibz #PremierSingle #AlbumDeux 👉🏼 Le lien pour écouter à partir de MINUIT est dans ma bio ! 📸 Théo Gosselin