Dordogne : le château de Beynac en pleine transformation pour le futur film de Ridley Scott

Ridley Scott était en Périgord ce mardi pour inspecter les lieux de tournage de son prochain film tourné en Dordogne "Le dernier duel". France Bleu Périgord vous révèle qu'il sera tourné au château de Beynac, à Fénelon et sur la bastide de Monpazier

Beynac-et-Cazenac, France

Le tournage du film "Le dernier duel" de Ridley Scott avec Matt Damon et Ben Aflleck se prépare en sarladais ! Il devrait commencer le 17/18 février et se terminer le 28.

Et bien France Bleu Périgord vous révèle que des scènes du film seront tournées au château de Beynac et dans son vieux bourg. Mais aussi dans l'église du bourg de Beynac où une scène de mariage devrait être réalisée.

Les ouvriers s'activent pour rendre le château encore plus proche de ce qu'il était au Moyen Age © Radio France - Antoine Balandra

Ridley Scott était d'ailleurs présent ce mercredi pour inspecter les lieux. Sur place les équipes sont en tout cas en plein travail de préparation.

Une véritable ruche s'active autour de l'entrée du château de Beynac et dans sa cour. Des roadies, des décorateurs, des charpentiers. En tout une bonne cinquantaine de personnes. Sur le mur d'enceinte, des hourds, des espèces de balcons défensifs en bois sont en cours de montage. Un artiste peintre de cinéma est par exemple chargé de rendre les éléments de décors en bois plus vrais que nature.

Le château de Beynac vu de la vallée de la Dordogne © Radio France - Antoine Balandra

"La consigne que l'on a eu, c'est que ce soit un peu menaçant, donc on grise, on met de la mousse, on lui donne de la vie quoi" explique l'artisan

Une tête de sanglier posée sur la table de la grande salle

Le tournage se déroulera également dans plusieurs salles du château de Beynac entièrement redécorées. La production a le sens du détail puisque une tête de sanglier a été acheminée ainsi que de faux lièvres pendus.

Des hourds en bois ont été installés sur le château de Beynac pour le tournage © Radio France - Antoine Balandra

Du vrai mobilier ancien a été apporté comme le raconte Yannick un déménageur : "On a monté tous les meubles qui viennent d'Angleterre et d'Irlande, dans la grande salle du château et aussi dans la chambre des futurs personnages du film. Des vrais meubles massifs qui viennent de châteaux d'Angleterre, c'est beau à voir" dit-il.

L'église du village de son côté a été entièrement vidée puis redécorée avec du mobilier pour réaliser paraît-il une scène de mariage. Mais le tournage aura aussi lieu au château de Fénelon ainsi que sur le place centrale de la bastide de Monpazier.

Une scène de marché médiéval y sera filmée comme le raconte le maire de Monpazier, Fabrice Duppi : "Ce sera sur la place des Cornières, qui est le joyau de Monpazier, donc on est très fiers qu'elle soit mise en valeur au travers de ce film. On est très fiers d'accueillir ce tournage avec un réalisateur tel que Ridley Scott, c'est une belle reconnaissance pour notre village classé Plus beau village de France" dit le maire

Enfin 5000 mètres carrés d'entrepôts auraient été loués à Sarlat, pour stocker le décor et les costumes du film de Ridley Scott !