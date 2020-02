Dordogne : le château de Commarque décroche trois étoiles dans le guide vert Michelin

C'est d'abord une récompense de prestige, mais les trois étoiles du Guide vert Michelin sont aussi la garantie d'un surcroît de visiteurs. Le château de Commarque est récompensé par l'édition 2020 du guide vert, après 50 années de restauration, et vingt ans après son ouverture au public. Trois autres sites font leur entrée cette année dans la sélection des 255 sites "3 étoiles" : la cathédrale du Mans, le Musée des Confluences à Lyon, le sentier des douaniers de Ploumanac’h à Perros-Guirec. Le tirage du Guide vert peut atteindre les 40.000 exemplaires.

Un château sauvé de la ruine

Hubert de Commarque a racheté le château de ses ancêtres dans les années 1970, avant qu'il ne disparaisse pierre après pierre ; il a fallu débroussailler les ruines, arracher les ronces qui envahissaient la chapelle, enlever des centaines de mètres cubes de terre et colmater les brèches, avant d'entamer une véritable restauration.

Commarque accueille les visiteurs depuis 20 ans

Le château est ouvert au public depuis 2000, et il accueille environ 50.000 visiteurs par an. Mais les recettes de la billetterie (environ 350.000 euros par an) suffisent à peine à financer la restauration et l'entretien. Commarque est ouvert au public du 1er avril au 1er novembre. Le prix d'entrée est de 8,80€ à plein tarif.

Une grotte préhistorique

La forteresse de Commarque, aux Eyzies de Tayac, est construite autour d'un donjon du XIIème siècle, suivi d'autres constructions jusqu'à la fin du XVIème siècle. Une grotte préhistorique, découverte en 1915 et classée en 1924, présente également 150 dessins gravés au magdalénien, et notamment un cheval grandeur nature en bas-relief.