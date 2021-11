Dordogne : le château de Fénelon, lieu de tournage du Dernier Duel, prépare une expo sur les duels judiciaires

Le château de Fénelon près de Sarlat en Périgord noir, qui a servi de décor à des scènes extérieures du dernier Ridley Scott, proposera à compter de juin prochain, une exposition sur le thème des duels judiciaires. En partie tourné en Dordogne en février 2020, le long-métrage a pour intrigue l'un des derniers duels judiciaires de France. Celui qui a opposé en 1386 Jean de Carrouges à Jacques Le Gris. Le Dernier Duel, avec Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver et Jodie Comer dans les rôles principaux, est sorti sur les écrans le 13 octobre partout en France.

Jean-Joël Delautre, conservateur du château de Fénelon en Périgord noir © Radio France - Emmanuel Claverie

"Ce sera une exposition consacrée au duel au Moyen Âge et tout particulièrement au duel judiciaire qu'on appelait également l'ordalie explique Jean-Joël Delautre, conservateur du Château de Fénelon, et passionné d'Histoire. Une institution qui remonte au 12e siècle, qui était tombée en désuétude sous Saint-Louis et qui avait été remise à l'honneur au 14ème siècle, et notamment pour cet événement qui a été le duel judiciaire qui opposait Jean de Carrouges à Jacques Le Gris et qui est une histoire vraie. Il faut le répéter, c'est l'histoire vraie qui a fortement marqué les chroniques judiciaires en son temps".

Le château de Fénelon, l'un des plus beaux du Périgord © Radio France - Emmanuel Claverie

Des pièces exceptionnelles

A cette occasion, Jean-Joël Delautre, expert reconnu en armes anciennes, présentera des armes du Moyen Âge, certaines exceptionnelles, propriété de la collection familiale et jamais encore exposées. Notamment un heaume de la fin du 14ème siècle. "Il est excessivement rare de trouver en mains privées ce type de pièces précise-t-il. La plupart d'entre-elles sont dans les musées en France, aux Invalides ou à l'étranger. Le heaume, c'est vraiment l'attribut du chevalier. Ce sont des casques qui étaient réalisés en plusieurs plates rivetées. Ce casque apparaît au 12e siècle et sera en usage sur les champs de bataille jusqu'à la fin du 14e siècle. On peut dire que c'était le grand casque du début de la guerre de Cent Ans".

Quelques unes des armes exceptionnelles qui seront présentées © Radio France - Emmanuel Claverie

Une scène de tournoi reconstituée

L'exposition n'en est encore qu'au stade de la préparation. Mais Jean-Joël Delautre a déjà une idée de ce à quoi elle va ressembler. "Nous allons notamment reconstituer une passe d'armes entre deux cavaliers en armes, avec des mannequins en armures du 15e siècle précise-t-il. Cette exposition correspond à notre politique, qui est de faire vraiment du château de Fénelon un lieu culturel et un lieu donc particulièrement dédié à l'Histoire". Pour Jean-Joël Delautre, les visiteurs sont friands de ce genre d'expositions. "Là, les visiteurs vont être confrontés à des objets anciens. C'est vraiment avoir en face de soi l'Histoire. L'Histoire n'est pas quelque chose d'abstrait et l'Histoire a laissé heureusement quantité de témoignages, les châteaux, mais également des objets mobiliers, armes, meubles, et objets d'art". A découvrir donc au château de Fénelon à Sainte-Mondane dès juin 2022.