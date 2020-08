Dordogne : le château de Nontron fait partie des nouveaux sites retenus pour le loto du patrimoine

C'est une bonne nouvelle pour le Périgord vert, la Fondation du patrimoine a sélectionné le château de Nontron dans le cadre du loto du patrimoine 2020. La fondation a publié ce lundi la liste des 101 nouveaux bâtiments en péril qui seront aidés financièrement pour leur rénovation. Depuis hier, les tickets à gratter ont été mis en vente. Pour chaque ticket acheté, la Fondation du patrimoine recevra 1 euro 76 pour financer la rénovations des sites en péril.

Le château abrite le pôle des métiers d'art

La Fondation a retenu un monument par département et collectivité d'Outre-mer. En Dordogne, c'est donc le château de Nontron qui est l'heureux élu. Ce château du 18ème siècle appartient à la commune depuis 1984. Le 9 novembre 1984, les façades, les toitures ainsi que la bibliothèque et ses boiseries furent inscrites à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Depuis 2009, il abrite Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin.

Le château est dans "un état très dégradé" selon la Fondation du patrimoine

Sur son site internet, la Fondation du patrimoine estime que " le château de Nontron est aujourd’hui très dégradé, sa détérioration s’accroît de manière exponentielle et pourrait rapidement mener à sa ruine. Il représente un danger pour le public (15000 visiteurs par an dont près de 1300 scolaires), tant par son état interne (fragilité des planchers, instabilité des fenêtres et huisseries…) que par ses extérieurs (maçonneries, corniches instables, abords endommagés…). Il est également synonyme, de par sa vétusté, de gouffre énergétique."

Le château de Nontron date du 18ème siècle - Fondation du patrimoine

Une salle d'expo de 220m2 et des ateliers pour les scolaires

Pour l'instant, seul le rez-de-chaussée est exploitable. Selon la Fondation du patrimoine, les travaux pourraient permettre de réunir sur un seul site plusieurs activités du pôle des métiers d'art : au rez-de-chaussée, agrandir les salles d’exposition et la Boutique des Métiers d’Art et améliorer l’accueil du public avec des vestiaires et des sanitaires adaptés. Au premier étage, il y a un projet pour une salle d'exposition de 220m2 dédiée au design et aux métiers d'art ainsi qu'à la coutellerie, spécialité de Nontron. Enfin au sous-sol, des ateliers pourraient voir le jour pour accueillir les activités scolaires et les cours et les stages dispensés par des professionnels des métiers d'art.

