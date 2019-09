View this post on Instagram

Pose de la « rose » sur le pignon ouest de la chapelle 👌; un travail minutieux et complexe pour les artisans. La rose avait disparu dans les années 1860 pour aller orner la chapelle nouvellement bâtie de @marqueyssac ! Merci à nos voisins et amis car nous avons pris les métrés pour recopier notre « remplage » l'Ete dernier. Le chantier continue!